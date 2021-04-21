Seray Sever eşi kim? Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Eray Sünbül kim, kaç yaşında?
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Seray Sever eşi kim? Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Eray Sünbül kim, kaç yaşında?

Seray Sever eşi kim? Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Eray Sünbül kim, kaç yaşında?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Güncel

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Doya Doya Moda'nın jüri üyelerinden Seray Sever eşi kim? Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Eray Sünbül kaç yaşında, nereli?

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Doya Doya Moda'nın jüri üyelerinden Seray Sever eşi kim? Seray Sever kimdir, kaç yaşında? Eray Sünbül kaç yaşında, nereli?

SERAY SEVER EŞİ KİM? ERAY SÜNBÜL KİMDİR?

Oyuncu ve sunuculuk yapan Seray Sever 47 yaşında 2018 yılında evlendiği eşi Eray Sünbül ise 37 yaşında. Seray Sever 2018 yılının nisan ayında 4 yıldır büyük aşk yaşadığı sevgilisi Eray Sünbül ile evlendi. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve Bodrum'da evlenmişti.

SERAY SEVER KİM?

Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğdu. Türk sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcı.Lise öğremini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunudur.2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu. Tekin Acar Kozmetik ortaklığı ile dünyaca ünlü kozmetik üreticisi Kiehl's markasını Türkiye'ye getirdi.

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Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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