11.10.2019 12:48

İlk sermaye piyasası yazılım maratonu hackathon etkinliği olan "Serathon-in Yazılım Maratonu"nun başvuru süresi uzatıldı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye'de sermaye piyasaları alanında yapılacak ilk hackathon etkinliği "Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu"na katılmak isteyenler, 15 Ekim'e kadar başvurabilecekler.

Borsa İstanbul A.Ş.nin proje ortağı olduğu Serathon-in etkinliğinin destekçileri arasında, Takas İstanbul, Merkezi Kayıt İstanbul, A1 Capital, Beycon, Burger King, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Habitat Derneği, iDealData, IEEE Türkiye Öğrenci Kolları, İnfina Yazılım, investing.com, Matriks, Optimus Yazılım, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu, Sevent, Shift Delete, Tradesoft, Workinton ve Anadolu Ajansı yer alıyor.Serathon-in kapsamında takımlardan, sermaye piyasaları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretebilecek proje geliştirmeleri bekleniyor. Yarışma sonunda birinci takım 20 bin TL, ikinci takım 15 bin TL, üçüncü takım ise 10 bin TL değerinde yatırım fonu varlık dağılımı kazanacak. Ayrıca, dereceye giren takımlar, Workinton tarafından 6 ay ile 1 ay arasında değişecek süreyle coworking hediyesinin de sahibi olacak.

Başvuru süresi 15 Ekim'e uzatılan Serathon-in'e www.serathonin.org.tr sitesi üzerinden başvurulabilecek. Sermaye piyasasına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurmak için ise herhangi bir ücret ödenmiyor. (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul