Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvuru süresi uzatıldı

11.10.2019 13:42

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) eş güdümüyle Türkiye'de sermaye piyasaları alanında yapılacak ilk hackathon etkinliği Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu'na başvurular 15 Ekim'e kadar uzatıldı.

Birlik'ten yapılan açıklamaya göre Türkiye'de sermaye piyasasında düzenlenecek ilk hackathon olan Serathon-in Sermaye Piyasası Yazılım Maratonu, 25-27 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Etkinlik kapsamında takımlardan, sermaye piyasaları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretebilecek proje geliştirmeleri bekleniyor. Serathon-in, yapay zekadan algoritmik işlemlere, büyük veri yönetiminden finansal teknolojilere kadar birçok alanda katılımcıların hayal gücünü sınırlandırmadan istedikleri teknolojiyi kullanarak proje geliştirmelerine imkan sunuyor.

Yarışma sonunda birinci takım 20 bin TL, ikinci takım 15 bin TL, üçüncü takım ise 10 bin TL değerinde yatırım fonu varlık dağılımı kazanacak.

Dereceye giren takımlar ayrıca Workinton tarafından 1 ay ile 6 ay arasında değişecek süreyle coworking hediyesinin de sahibi olacak.

Etkinliğin sürdürülebilirliği ve ortaya çıkan projelerin hayat bulması amacıyla ilerleyen dönemde "Sermaye Piyasaları Kuluçka Merkezi" kurulması da planlanıyor. Serathon-in'de dereceye giren yazılım projeleri kuluçka merkeziyle daha ileri aşamaya taşınabilecek.



Başvuru süresi 15 Ekim'e uzatılan Serathon-in etkinliğine "www.serathonin.org.tr" üzerinden başvurulabiliyor. Sermaye piyasasına ilgi duyan herkesin katılımına açık olan yarışmaya başvurmak için ücret ödenmiyor.

Kaynak: AA