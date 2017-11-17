Serasından Hint Keneviri, Evinden Çok Sayıda Silah Çıktı

Mersin'de polislerin arama yaptığı bir serada 3 bin 345 kök Hint keneviri ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesi Anadolu Mahallesi'nde bir serada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler adrese operasyon düzenledi.



Serada, 3 bin 345 kök Hint keneviri ele geçirildi. Zanlının evindeki aramada ise ruhsatsız tabanca, tek kırma tüfek, pompalı tüfek ve av tüfeği ile bunlara ait mermi ve fişekler bulundu.



Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.