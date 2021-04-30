Serası zarar gören çiftçiye destek
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Serası zarar gören çiftçiye destek

Serası zarar gören çiftçiye destek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde aniden oluşan hortumdan zarar gören serada hasar tespiti yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde aniden oluşan hortumdan zarar gören serada hasar tespiti yaptı. Üreticiye sera naylonu desteği verilecek.

Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde ani hortum nedeniyle Hüseyin Kartal adlı çiftçinin serası zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçinin yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yaparak, Başkan Böcek'in geçmiş olsun dileklerini iletti. Serada inceleme yapan ekipler hasar tespit raporu hazırladı. Çiftçiye sera naylonu desteği verileceği bildirildi. - ANTALYA

Serası zarar gören çiftçiye destek
Serası zarar gören çiftçiye destek
Serası zarar gören çiftçiye destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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