Serası zarar gören çiftçiye destek
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde aniden oluşan hortumdan zarar gören serada hasar tespiti yaptı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde aniden oluşan hortumdan zarar gören serada hasar tespiti yaptı. Üreticiye sera naylonu desteği verilecek.
Korkuteli'nin Ulucak (Sımandır) Mahallesi'nde ani hortum nedeniyle Hüseyin Kartal adlı çiftçinin serası zarar gördü. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, çiftçinin yaralarının sarılması için çalışma başlattı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri zarar gören seralarda hasar tespit çalışması yaparak, Başkan Böcek'in geçmiş olsun dileklerini iletti. Serada inceleme yapan ekipler hasar tespit raporu hazırladı. Çiftçiye sera naylonu desteği verileceği bildirildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı