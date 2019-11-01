Serap Yenici, İspanya'dan 'Tenerife'nin Sesi' ödülünü alarak döndü

01.11.2019 14:16

Yenici, 'Çığlık' isimli şarkısıyla 16 ülkenin yarıştığı festivalde Jüri Özel Ödülü olan 'Tenerife Sesi' seçildi.

Türkiye'ye müzik alanında İspanya'da önemli bir gurur yaşatan Serap Yenici, 24-27 Ekim haftasında gerçekleştirilen Universong Festivali'nde sözlerini Erdener Koyutürk ile birlikte yazdığı, bestesi kendisine ait olan 'Çığlık' isimli şarkıyla temsil etti. 17 yaş altı ve 17 yaş üstü olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen yarışmada kendi kategorisinde Jüri Özel Ödülü 'Tenerife Sesi -Voz Isla de Tenerife' seçilen Serap Yenici, Kübalı sanatçı Miguel Kosta'nın birinci olduğunu söyledi.

GURUR YAŞATTI

16 ülke içinde Türk Bayrağı'nı dalgalandırmanın mutluluğu, onuru ve gururuyla döndüğünü dile getiren Yenici, kendisine destek veren Sanal Mama firmasına, takipçilerine ve dostlarına teşekkür ederek, "Sayenizde kendimi orada yalnız hissetmedim, başarımı sizlerle paylaşıyorum" dedi. Serap Yenici, sevenleri için de sosyal medya sayfasında yarışmadan keyifli anların yer aldığı fotoğraflar paylaştığını söyledi. Başarılı sanatçı, daha önceki yıllarda da Malta'da üçüncülük, Varna'da birincilik ödülü almıştı.

Kaynak: Bültenler