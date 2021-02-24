Serap Öcal kimdir?
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Serap Öcal kimdir?

24.02.2021 14:14 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:17
Serap Öcal kimdir?

Sağlık İletişimi Danışmanı Step Media Reklam ve Pazarlama Kurucusu Serap Öcal, medya, sağlık ve iletişim alanında gösterdiği faaliyetler beğeni topluyor. Sosyal medyayı da aktif şekilde kullanan Öcal hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Serap Öcal kimdir?

Başarılı çizgisi ile kaliteli programlara imza atan Serap Öcal, dijital PR, konsept ve kampanya çalışmaları, kongre, seminer, toplantı, etkinlik yönetimi konularında çalışmalar yapıyor. Peki, Serap Öcal kimdir? İşte, Serap Öcal'ın merak edilenleri ve daha fazlası!

SERAP ÖCAL KİMDİR?

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldum. Çeşitli kurumlarda sırasıyla muhabir, editör, kurumsal iletişim yönetmeni, koordinatör ve danışman olarak çalıştı.

2019 yılında Ekonomize Dergisi tarafından düzenlenen Sağlık Turizmi ana temalı ödül töreninde Yılın Sağlık İletişimcisi ödülüne layık görüldü. EKOTURK TV ekranlarında yapımcılığını ve sunuculuğunu üstelendiği "Sağlık Ekonomisi" programı ile de çalışmalarımı televizyon ekranına taşıdı.

Yeni nesil yayıncılık diyebileceğimiz şekilde; özellikle sağlık sektör profesyonellerinin kendini ifade edebildiği samimi ve prestijli bir ortam olan LinkedIn Live üzerinden olan yayınları devam ediyor.

Halen dijital strateji ve sosyal medya kampanyaları geliştirme, dijital PR, konsept ve kampanya çalışmaları, kongre, seminer, toplantı, etkinlik yönetimi konularında çalışmalarını sürdürüyor. Televizyon ekranlarında ve yeni nesil yayıncılık ortamları olarak adlandırabileceğimiz şekilde sosyal medya üzerinde sağlık yayınları gerçekleştirerek; doğru ve bilimsel bilgiyi toplumumuz ile buluşturmaya devam ediyor.

Bunların yanında üniversitelerde, dernek organizasyonlarında ve kongrelerde sağlık iletişimi konusunda bilinçlendirme eğitimleri veriyor. Pek çok dergide markalaşma ile ilgili köşe yazıları yazıyor.

Kendi medya şirketinde de sağlık, teknoloji, yatırım ve turizm iletişimi alanında danışmanlık çalışmaları devam ediyor.

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