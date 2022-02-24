Seranın demirlerini çalan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 300 kiloya yakın sera demirini çalan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 300 kiloya yakın sera demirini çalan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Gümüşova ilçesi Yakabaşı köyü mevkiinde D-100 karayolu üzerinde T.E. isimli şahsa ait seradan yaklaşık 300 kilogram demir çalındı. Vatandaşın jandarma ekiplerine ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldı. Yapılan araştırmada demirleri K.A. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. - DÜZCE
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa