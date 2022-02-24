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Seranın demirlerini çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seranın demirlerini çalan şahıs yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 300 kiloya yakın sera demirini çalan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 300 kiloya yakın sera demirini çalan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Gümüşova ilçesi Yakabaşı köyü mevkiinde D-100 karayolu üzerinde T.E. isimli şahsa ait seradan yaklaşık 300 kilogram demir çalındı. Vatandaşın jandarma ekiplerine ihbarı üzerine bölgede inceleme yapıldı. Yapılan araştırmada demirleri K.A. isimli şahsın çaldığı tespit edildi. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. - DÜZCE

Seranın demirlerini çalan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Haberler

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