Güzel Oyuncu Serenay Sarıkaya,Tatil Pozlarıyla Yürek Hoplattı
Seranay Sarıkaya sevgilisi Kerem Bürsin ile tatil için gittiği Milkonos'ta cesur pozlar verdi.
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yakışıklı sevgilisi Kerem Bürsin ile Yunanistan'nın Milkonos Adasın'da tatile çıktı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sempatik oyuncu, sevgilisi Kerem Bürsin'in çektiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"BENİM İÇİN DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI"
Geçtiğimiz günlerde 27 yaşına giren güzel oyuncunun sevgilisi Kerem Bürsin,Serenay için "Beni bilmem ama Serenay dünyanın en güzel kadını" diyerek sevgilisini övgü yağmuruna tutmuştu.
"KEREM BANA İYİ GELİYOR"
Serenay Sarıkaya ise dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasına giren sevgilisinin kendisi için söylediği sözlere 'Kerem bana iyi geliyor' diyerek karşılık verdi.
YORUMLAR (28)
-
abi bunlar nasıl meşhur oluyorlar anlayamıyorum! rusyada kolunu çarpsan bundan güzeli denk geliyor! Annesi yaşındaki pınar altuğ vallahi daha güzel! gerçekten torpil bu bence!Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Birileri de bu kızı kıskandığımı yazmış. 0 makyajla bundan kat kat güzelim. Abazalığın lüzumu yok,zaten böyle yazanlar kadın gördü mü ağzının suyunu akıtan tipitipler ..Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
-
Bende iyi yim anlarsın çok iyi gel adam gör bak erkek dışdami palamuttamiCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Bunun neresi hoplatiyo yurek bunlarin surari hep yapma estetik bunlari yika korkarsin bakmayaCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
-
Heee yüreklerimiz hoplatı şimdi durdurmak için kendisini piste davet ediyoruzCevap Yaz 9 Yayından Kaldır