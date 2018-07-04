Güzel Oyuncu Serenay Sarıkaya,Tatil Pozlarıyla Yürek Hoplattı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, yakışıklı sevgilisi Kerem Bürsin ile Yunanistan'nın Milkonos Adasın'da tatile çıktı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Sempatik oyuncu, sevgilisi Kerem Bürsin'in çektiği pozları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"BENİM İÇİN DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI"

Geçtiğimiz günlerde 27 yaşına giren güzel oyuncunun sevgilisi Kerem Bürsin,Serenay için "Beni bilmem ama Serenay dünyanın en güzel kadını" diyerek sevgilisini övgü yağmuruna tutmuştu.

"KEREM BANA İYİ GELİYOR"

Serenay Sarıkaya ise dünyanın en yakışıklı 100 erkeğinin arasına giren sevgilisinin kendisi için söylediği sözlere 'Kerem bana iyi geliyor' diyerek karşılık verdi.