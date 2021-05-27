Seramiksan, Tropical Serisi'ni tasarladı

Seramiksan'ın tropikal dekorasyon trendinden ilham alarak tasarladığı Tropical Serisi, doğayı evlere taşıyacak.

Seramiksan'ın tropikal dekorasyon trendinden ilham alarak tasarladığı Tropical Serisi, doğayı evlere taşıyacak.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre,1990'lı yıllarda evlerde görülen büyük yapraklı ev bitkileri ve sarmaşıklar, birkaç yıldır modern evlerin vazgeçilmezi durumunda bulunurken, son dönemin popüler dekorasyon trendlerinden olan tropikal stil, jungle atmosferini modern dekor anlayışı ile harmanlıyor.

Seramiksan'ın tropikal dekorasyon trendinden ilham alarak tasarladığı, doğayı evlere taşıyacak yeni Tropical Serisi, doğadan ilham alan, tropik iri yaprakları ve palmiye deseni ile mekanlara taze, canlı bir hava ve hiç solmayan bir yeşillik katacak.

Konfor ve sıcaklık hissine bir parça egzotizm ve jungle temasını da birbirini takip etmeyen ve farklı ürün desenleriyle yansıtan 60x120cm Tropical Serisi, doğanın ruhunu evlerine taşımak isteyenlerin tercihi olmayı bekliyor.

Seri; pürüzsüz, en parlak yüzeyi sağlamak için full lappato olarak üretildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu