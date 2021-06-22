Seramiksan Spor maçı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Seramiksan Spor maçı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı

Seramiksan Spor maçı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı, Seramiksan Spor maçı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı, Seramiksan Spor maçı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı il birinciliğin ardından 2. Lig Bayanlar Voleybol Lig'ine yükselmek için final müsabakalarına yükselmişti. Final grubundaki ilk maçında Balıkesir Havran Fatih Spor ile karşılaşan, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı 21-25, 22-25 ve 22-25'lik setlerle iyi oynadığı maçı kaybetti. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı grupta ikinci maçını Manisa Temsilcisi Seramiksan Spor ile oynayacak. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü bayan voleybol takımı tüm hazırlıklarını tamamlarken, maç saatini bekleyeme başladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı üst üste ikinci kez Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna'yı 3-1 yenerek şampiyon oldu.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Meral Akşener Boris Johnson Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Rafet El Roman Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Nihat Özdemir Merih Demiral Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Seramiksan Spor maçı öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 11:36:16. #1.15#

title