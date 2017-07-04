Seramiksan'ın Yeni Antrenörü Suphi Doğancı

Sultanlar Ligi'ne yükseldikten sonra lig de kalıcı olan Seramiksan, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yaptığı başarılı transferlerin ardından baş antrenörlük için Suphi Doğancı ile anlaşma sağlandı. Düzenlenen törenle tecrübeli antrenör, 2017 – 2018 sezonu için kendisini Seramiksan'a bağlayan imzayı attı.

Seramiksan Spor Kulübü Başkanı Bülent Erkul "Suphi Doğancı ile bugün sözleşme imzalıyoruz. Kendisi genç ve oldukça tecrübeli bir antrenör. Uzun yıllar büyük takımların alt yapılarında görev almış, ayrıca milli takımda yardımcı antrenörlük yapmış, şu anda genç milli takımın baş antrenörlüğünü yapıyor. Voleybol konusunda oldukça tecrübeli. Kendisinin bize büyük katkısı olacağını düşünüyor ve bizde bu konuda ona güveniyoruz. Önümüzdeki sezon için kendisine başarılar diliyorum. Hem kendisi, hem de kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

M. Suphi Doğancı ise "Yaklaşık 12 senedir çeşitli kulüplerde alt yapı antrenörlüğü yaptım. Milli takımlarda çeşitli görevlerde bulundum. A takımı antrenörlüğü yapmak farklı bir tecrübe. İnsan yönetmek, belli kariyere sahip oyuncuları oyun planında oynatmak çok farklı. Bu yüzden bende, kendi kariyerim de böyle bir adım atmak istedim. Bence bu adımı atabileceğim en doğru yer ve en doğru kulüp Seramiksan'dı. Yöneticilerin yaklaşımları ve bakış açıları son derece profesyonel. Müthiş bir enerjiyle çalışacağız, kulübümüzü olması gerektiği yere, daha üst noktalara taşıyacağız. Umarım uzun yıllar bu kulübü geliştirmek ve büyütmek için birlikte çalışmaya devam ederiz. Bunun için tüm çabayı gösterip, bilgi birikimimi de kullanarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Çünkü hak ettiğimiz yerlerde olmak istiyoruz." dedi.