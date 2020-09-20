Seramiksan, hijyen alışkanlığına eşlik ediyor
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Seramiksan, hijyen alışkanlığına eşlik ediyor

Seramiksan klozet ve lavabo gibi banyo ürünlerinin tamamı, "Seramiksan Hijyen" teknolojisiyle bakteri barındırmazken, sağlıklı ve hijyenik banyolar sunuyor.

Seramiksan, hijyen alışkanlığına eşlik ediyor
20.09.2020 12:53 | Son Güncelleme: 20.09.2020 12:53

Seramiksan klozet ve lavabo gibi banyo ürünlerinin tamamı, "Seramiksan Hijyen" teknolojisiyle bakteri barındırmazken, sağlıklı ve hijyenik banyolar sunuyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, yaşanılan, nefes alınan, dokunulan her yer hijyenle dolduruluyor. Beyazlık, saflık ve hijyen buluşturan Seramiksan, hijyen özellikli ürünleriyle sağlığı güvence altına alıyor.

Seramiksan, "Hygiene" yüzeyli ürünlerle temizliği kolaylaştırırken, daha az temizlik malzemesiyle tasarruf sağlıyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Ergin Garip
Ergin Garip
AA Editörü
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