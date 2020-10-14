Seramiksan'dan yeni yüzey teknolojisi "Seramiksan HYGIENE"
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Seramiksan'dan yeni yüzey teknolojisi "Seramiksan HYGIENE"

14.10.2020 14:49 | Son Güncelleme: 14.10.2020 14:52
Seramiksan'dan yeni yüzey teknolojisi

Seramiksan, geliştirdiği yeni yüzey teknolojisi Seramiksan HYGIENE ile sağlıklı banyolar sunuyor.

Seramiksan, geliştirdiği yeni yüzey teknolojisi Seramiksan HYGIENE ile sağlıklı banyolar sunuyor.

Seramiksan açıklamasına göre, banyolar virüs ve mikroorganizmaların çoğalmaları için en elverişli ortamları oluşturuyor. Temizlemek için güçlü kimyasallar kullanılsa da bu kimyasal temizleyiciler, hem mikroorganizmaları tamamen yüzeyden uzaklaştıramıyor hem de bir sonraki temizliğe kadar hızla çoğalıyor.

Seramiksan'ın geliştirdiği yeni yüzey teknolojisi Seramiksan HYGIENE sağlıklı yaşam için sağlıklı banyolar sunuyor ve insan sağlığını koruyor. İçeriğinde bulunan nano boyuttaki gümüş iyonlar, mikroorganizmaların hücre yapısını bozarak yok ediyor ve yeni mikropların çoğalmasını yüzde 99,9 oranında engelliyor. Üstelik etkisi bir ömür boyu devam ediyor.

Seramiksan HYGIENE teknolojisinin kullanıldığı tüm ürünler, minimum su ve deterjan miktarı ile maksimum hijyen sağlayarak doğayı koruyor. HYGIENE teknolojisi, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akrediteli, bağımsız laboratuvar SANİTER ve Alman Hohenstein Enstitüsü tarafından test edilip onaylandı.

Öte yandan, Seramiksan'ın fonksiyonel ve çevreci tasarım anlayışıyla tasarladığı su tasarruflu yeni nesil klozetleri, minimum su tüketimi ile üst düzey temizlik sağlıyor. Seramiksan'ın su tasarrufuna yönelik geliştirdiği çevreci vitrifiye serileri, sağladığı su ve enerji tasarrufuyla gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmaya katkıda bulunuyor.

Seramiksan'ın Ar-GE ve tasarım çalışmaları sonucu oluşturduğu, Terra ve Volcano Rim-out asma klozet serileri, kanalsız tasarımı sayesinde kir ve bakterilere karşı daha hijyenik ve kolay temizlenme özelliği ile öne çıkıyor. 2,5-4,5 litre su ile fonksiyon yapan Rim-out klozetler bakteri oluşumunu engelleyerek minimum su ile maksimum hijyen sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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