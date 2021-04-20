Seramiksan'dan Livello ve Stella vitrifiye koleksiyonları

Seramiksan, en yeni trendleri ürün portföyünde sunuyor.

Seramiksan, en yeni trendleri ürün portföyünde sunuyor.

Şirket açıklamasına göre, endüstriyel tasarımın önemli isimlerinden Bilge Nur Saltık, Seramiksan için tasarladığı Livello ve Stella koleksiyonlarında banyoda geçirilen zamanı konforlu ve keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

Lavabo kenarında kullanılan alanı artırmaya odaklanan Livello serisi, oval ve silindirik olmak üzere iki tezgah üstü lavabodan oluşuyor. Üst üste tasarlanmış iki katman kullanılan alanı genişletirken, kullanıcıyı daha düzenli olmaya motive etmeyi amaçlıyor. Lavaboda depolamayı mümkün kılan Livello, lavabonun etrafını kirletmeden ürünlerin kullanılmasını ve ardından temizliğini de kolaylaştırıyor.

Geometrik formları günlük hayata adapte eden Stella serisi ise oval ve silindirik olmak üzere iki tezgah üstü lavabodan oluşuyor. Elması andıran tabanı, üst kısmında dairesel bir formla tamamlanıyor. Stella koleksiyonunun dış yüzeyi ise kıvrılmış origami formlarını andırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık