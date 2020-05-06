Seramiksan'dan herkes için hijyen

Seramiksan, geliştirdiği yepyeni yüzey teknolojisi Seramiksan Hygiene ile tüm banyoların ve ailelerin hizmetinde.

Seramiksan, geliştirdiği yepyeni yüzey teknolojisi Seramiksan Hygiene ile tüm banyoların ve ailelerin hizmetinde.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, tüm yaşam alanlarında hijyenin çok önem taşıdığı bugünlerde, Seramiksan'ın geliştirdiği yeni yüzey teknolojisi Seramiksan Hygiene sağlıklı yaşam için sağlıklı banyolar sunuyor ve insan sağlığını koruyor.

Banyolar virüs ve mikroorganizmaların çoğalmaları için en elverişli ortamlardır. Temizlemek için güçlü kimyasallar kullanılsa da bu kimyasal temizleyiciler, hem mikroorganizmaları tamamen yüzeyden uzaklaştıramaz hem de bir sonraki temizliğe kadar hızla çoğalırlar.

Seramiksan Hygiene içeriğinde bulunan nano boyuttaki gümüş iyonlar, mikroorganizmaların hücre yapısını bozarak yok ediyor ve yeni mikropların çoğalmasını yüzde 99,9 oranında engelliyor. Üstelik etkisi bir ömür boyu devam ediyor. Seramiksan Hygiene teknolojisinin kullanıldığı tüm ürünler, minimum su ve deterjan miktarı ile maksimum hijyen sağlayarak doğayı koruyor.

Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akrediteli, bağımsız laboratuvar Saniter ve Alman Hohenstein Enstitüsü tarafından test edilip onaylanan Seramiksan Hygiene teknolojisi işi uzmanına bırakarak sağlıkla kalmayı öneriyor.

Kaynak: AA