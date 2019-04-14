Seramiksan'dan "Akdeniz Esintisi" Serisi

Seramiksan'ın, üzerinde yaşamış medeniyetlerden kalan binlerce yıllık tarihi eserleri ile Akdeniz'in en büyük adasından esinlenerek tasarlanan Sicilya Serisi, yaşam alanlarına Akdeniz esintisini taşıyor.



Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, geçmiş yıllarda yaşıyormuş hissi veren eskitme görünümüyle Sicilya'nın zengin tarihi dokusunu yansıtan 20x20 cm ebatlarındaki seri, dokunma hissi oluşturan yumuşak rölyefli dokusuyla dikkati çekiyor.



- Retro tarzıyla History Koleksiyonu



Geleneksel çini motiflerinden esinlenerek tasarlanan ve tarihi dokuyu yaşam alanlarına yansıtan History Koleksiyonu, birbirinden farklı zengin desenleri ile mekanlara İspanyol esintileri taşıyor.



Koleksiyonun, klasik desenlerini tek başına kullanabilmenin yanı sıra farklı desen seçenekleri ile kombinlenebilmesi de özgün mekanlar oluşturmada hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Kastilya, İris, Navarra, Galiçya, Endülüs olarak 5 farklı desen seçeneği ve birlikte uyumlu köşe ve kenar bordürleri ile 20x20cm History Koleksiyonu, retro desenler eşliğinde tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.



Vintage desenleriyle Marsilya Serisi



Vintage tarzıyla da sıra dışı bir etki oluşturan Marsilya Serisi, iç ve dış mekanlarda rahatlıkla kullanılıyor. Bej ve gri renklerinde 16 farklı zengin desen seçeneğini sunan seri, zengin kombinasyon seçenekleri ile de hayal gücünün sınırlarını zorluyor. Seride düz renk sevenler için de mono bej ve mono gri renk fonları bulunuyor.

Kaynak: AA