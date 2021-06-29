Seramiksan bayi ağını genişletmeye devam ediyor
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Seramiksan bayi ağını genişletmeye devam ediyor

Seramiksan bayi ağını genişletmeye devam ediyor
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Seramiksan'ın, Kilis'teki yeni bayisi Baysal Yapı bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Seramiksan'ın, Kilis'teki yeni bayisi Baysal Yapı bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Seramiksan, bayileri ile Türkiye çapında müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

Koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesiyle bayi ağını genişletmeye devam eden Seramiksan'ın, Kilis'teki yeni bayisi, düzenlenen açılış töreni ile hizmete alındı.

Açılış törenine, Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, Seramiksan yöneticileri, firma sahipleri Mahmut Baysal, Ali Baysal, Hasan Baysal ve çok sayıda davetli katıldı.

Seramiksan'n artan tüketici ihtiyaçlarına, tek çatı altında hizmet verme hedefiyle oluşturduğu yeni mağazacılık konseptine sahip, Baysal Demir İnşaatın yeni mağazası, 575 metrekare alana sahip showroom alanı ile hizmet verecek.

Mağazada Seramiksan'ın estetik ve tasarımı bir araya getiren seramik ve vitrifiye ürünlerini tek alanda tüketici ve profesyonellerin beğenisine sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Çağlar, şunları kaydetti:

"Dağıtım kanalımız olan iş ortaklarımızla ilişkilerimize son derece önem veriyoruz. Başarımızın aramızdaki bu bağın güçlü olmasına bağlı olduğuna inanıyoruz. Yeni bayimiz Baysal Yapı ile başlayan iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum. Anadolu'da bayi ağımızı genişletmemizi sağlayan yeni mağazamızla, müşterilerimize ulaşarak ürünlerimizi buluşturduğumuz için gururluyuz. Baysal Yapı'ya bol kazançlı günler diliyorum. Seramiksan olarak Türkiye çapında bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz."

Yüzde 100 müşteri memnuniyeti odaklı hizmet politikasıyla hareket eden Seramiksan, Türkiye çapında 240'ı aşkın mağazasıyla müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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