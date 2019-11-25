Seramikçilerden kamu ve özel kuruluşların aktif olacağı stratejik plan talebi
İkinci çalıştaylarını Antalya'da düzenleyen seramikçiler, 2 milyar dolar ihracata koşan sektörlerine stratejik plan istiyor.
25.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:06
İkinci çalıştaylarını Antalya'da düzenleyen seramikçiler, 2 milyar dolar ihracata koşan sektörlerine stratejik plan istiyor. Sektör temsilcileri kamu kurumları, ticaret ataşelikleri, Eximbank ve bankaların ortak stratejisi ile pazarlar belirlemesi ve birlikte çalışması gerekliliğini dile getirdiler.
Kaynak: Dunya.com