Seramikçilerden kamu ve özel kuruluşların aktif olacağı stratejik plan talebi

25.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:06

İkinci çalıştaylarını Antalya'da düzenleyen seramikçiler, 2 milyar dolar ihracata koşan sektörlerine stratejik plan istiyor. Sektör temsilcileri kamu kurumları, ticaret ataşelikleri, Eximbank ve bankaların ortak stratejisi ile pazarlar belirlemesi ve birlikte çalışması gerekliliğini dile getirdiler.