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Seramikçilerden kamu ve özel kuruluşların aktif olacağı stratejik plan talebi

İkinci çalıştaylarını Antalya'da düzenleyen seramikçiler, 2 milyar dolar ihracata koşan sektörlerine stratejik plan istiyor.

25.11.2019 09:06 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:06
Seramikçilerden kamu ve özel kuruluşların aktif olacağı stratejik plan talebi

İkinci çalıştaylarını 'da düzenleyen seramikçiler, 2 milyar dolar ihracata koşan sektörlerine stratejik plan istiyor. Sektör temsilcileri kamu kurumları, ticaret ataşelikleri, Eximbank ve bankaların ortak stratejisi ile pazarlar belirlemesi ve birlikte çalışması gerekliliğini dile getirdiler.

Kaynak: Dunya.com

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