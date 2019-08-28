Seramik sektörü 10 yılda 7.32 milyar dolarlık ihracat yaptı

28.08.2019 11:38

Efecan Kalafatoğlu/ İstanbul, 28 Ağustos ( DHA) – Yerli katma değer oranı yüzde 82 düzeyinde olan seramik sektörünün 10 yıllık ihracat toplamı 7.32 milyar doları buldu.

Türkiye Seramik Federasyonu tarafından hazırlanan rapora göre 2009-2018 dönemlerini kapsayan 10 yıllık sürede yapılan bu toplam ihracat, Türkiye'ye 5.93 milyar dolarlık yerli katma değer sağladı.

Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz, "Hazırladığımız bu rapor yerli katma değeri ve seramik sektörünün ülkemize ne kadar net döviz kazandırdığını açık bir şekilde ortaya koyuyor. Dış pazarda sektörümüzün yaptığı her 100 dolarlık ihracatın 82 doları ülkemizde kar olarak kalıyor" dedi.

Raporda yer alan verilere göre, 10 yıllık dönemde, seramik kaplama malzemeleri toplam 42.1 milyar lira ve seramik sağlık gereçleri de 14.7 milyar lira üretim değerine ulaştı ve böylece seramik sektöründe cari fiyatlarla 56.8 milyar lira değerinde üretim yapıldı.

Kaynak: DHA