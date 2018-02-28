Seramik Kaplamada Dünyada İlk 3'e Girmek İstiyoruz"

ALİ ATAR - Akkök Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren, emaye ve seramik şirketi Gizemfrit'in Seramik Pazarlama ve Satış Müdürü Ertay Akcan, seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimi gerçekleştiren İspanya'daki Megacolor şirketini satın aldıklarını, bu satın almayla birlikte Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaklarını belirterek, "Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla da seramik kaplama sektöründe dünyada ilk 3'e girmek istiyoruz." dedi.

Akcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirket olarak sac, paslanmaz çelik, alüminyum, döküm, seramik karo, vitrifiye, porselen, medikal porselen ve cam gibi malzemelerin dekoratif ve koruma amaçlı kaplanmasında ara ham madde olarak kullanılan frit ve pigment üretimi yaptıklarını aktardı.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte seramikler üzerine istenilen tasarımların basılabildiğini anlatan Akcan, fuardaki standlarında, mürekkeplerle hazırlanan tasarımları sergileyeceklerini, özellikle son yıllarda trend olan dijital efektleri de ziyaretçilerin beğenisine sunacaklarını söyledi.

Akcan, seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimi gerçekleştiren İspanya'daki Megacolor şirketini satın aldıklarını anımsatarak, satın almayla birlikte Türkiye ekonomisine katkı sağlayacaklarını, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarıyla seramik kaplama sektöründe dünyada ilk 3'e girmek istediklerini söyledi.

Seramik sektöründeki kaplama malzemelerinin daha önce İspanya'dan ithal edildiğini anlatan Akcan, "Megacolor'un satın alınmasıyla Gizemfrit, Ar-Ge ve inovasyon açısından bir üst lige çıktı. Seramik sektöründe firmaların 5-10 yıl öncesine kadar ithal ettiği kaplama malzemelerini artık biz Türk firmalara üretip satacağız. İspanya'nın üretebildiği bütün kaplama ürünlerini üretebiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akcan, "Firmalar bizden tasarımlar talep ediyor. İstedikleri tasarımları üretimlerine uyguluyoruz. Daha önce İtalya ve İspanya'nın yaptığı bu çalışmaları Türkiye'de de yapmaya başladık." dedi.

"Çin'e emaye ihraç ediyoruz"

Ertay Akcan,globalleşme adına sektörel anlamda büyük hedefleri olduğunu belirterek, Akkök Şirketler Grubu'nun da desteğiyle bu hedefe doğru gittiklerini, Megacolor'un satın alınmasının sektör için büyük bir adım olduğunu vurguladı.

1979'dan beri çelik kaplamalarında kullanılan emaye ürettiklerini kaydeden Akcan, "Gizemfrit dünyanın ikinci büyük emaye kaplama üreticisi. Bu alanda Çin ve Amerika bizim etkin olduğumuz büyük pazarlar. Çin'e emaye ihraç ediyoruz. Çin bizim en büyük pazarımız. 60'dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'de de bütün büyük beyaz eşya firmalarıyla çalışıyoruz. Seramik bölümü olarak yıllık 50 bin tonluk üretimimizin yüzde 10'unu ihraç ediyoruz. Bu oranı yüzde 40'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Emaye de olduğu gibi seramikde de benzer bir konuma gelmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

UNICERA İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı



56'sı yabancı 258'i yerli olmak üzere toplam 314 firmanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilere açan UNICERA'ya, 130 ülkeden 10 bin yabancı olmak üzere 80 bin alıcı bekleniyor.



Fiyat avantajı, kolay ulaşılabilirlik ve kaliteli üretimle büyüklüğünü 3 milyar dolara ulaştıran seramik sektörü, UNICERA ile gelecek dönemde önemli bir büyüme yakalayacağı İtalya, İspanya, ABD, Almanya, Rusya, Afrika, Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde etkinliğini artırmayı hedefliyor.



Dünyanın en önemli tasarımcıları tarafından 2019'un trendlerinin belirleneceği fuar, sektöre yön veren binin üzerinde markanın katılımı ile gerçekleşiyor. Fuar, 3 Mart'a kadar devam edecek.

Bu arada, fuar kapsamında yapılacak seminerlerde de İtalya, İspanya ve Almanya'dan gelen ödüllü tasarımcılar, deneyimlerini ve sektördeki yeni trendleri ziyaretçilerle paylaşacak.