Seramik Çalıştayı 9 Ağustos'ta Başlıyor

3'ü uluslararası 7'si yerli olmak üzere toplamda 10 bilim insanı ve sanatçının katılacağı 4'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 4 gün sürecek. Birbirinden eşsiz sanat eserlerinin hayat bulacağı 4'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı, 12 Ağustos saat 16:00'da Çağdaş Sanatlar Galerisinde gerçekleşecek sergi ile sona erecek.

Sorgun Çömlekçilerinin de yer alacağı 4'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı; bilim, sanat ve geleneği buluşturacak. Çalıştay için Eskişehir'e gelecek olan bilim insanları ve sanatçılar, 8 Ağustos'ta Sorkun'a giderek çömlekçi köyünü ziyaret edecek. Bilim insanları ve sanatçılar, burada geleneksel yöntemlerle yapılan çömlekleri inceleyerek çömlekçiler ile bir araya gelecek.

4'üncü Uluslararası Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'na katılacak olan sanatçıların isimleri şu şekilde; Emel Mülayim, Jana Krejzova (Çek Cumhuriyeti), Jeng-Daw Hwang (Tayvan), Nurtaç Çakar, Özlem Özer Tuğal, Samar Mougharbel (Lübnan), Sercan Filiz, Serkan Günenç, Tevfik Türen Karagözoğlu, Zeynep Baskıcı Kapkın.