Seralarda yetişen karanfiller alıcıyı bekliyor
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Seralarda yetişen karanfiller alıcıyı bekliyor

İZMİR'in Urla ilçesindeki seralar, havaların ısınmasıyla birlikte erken açan karanfillerle doldu.

Seralarda yetişen karanfiller alıcıyı bekliyor
05.06.2020 08:08 | Son Güncelleme: 05.06.2020 08:11

İZMİR'in Urla ilçesindeki seralar, havaların ısınmasıyla birlikte erken açan karanfillerle doldu. Çiçek üreticisi Hakkı Çokyaşar, bu yıl 25 bin dal karanfil ürettiklerini söyleyerek, "30-40 gün devam edecek çiçek açma dönemimizin, bu yıl verimli geçmesini umuyoruz. Mezat için kesim işlemine devam edip, hazırlık yapıyoruz" dedi.

Havaların ısınması, günlerin uzamasıyla, Urla'da seralar vaktinden önce çiçeklerle doldu. Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen çiçek üreticileri işlerin açılması umuduyla bir yandan çiçekleri sulayıp gözü gibi bakarken, bir yandan da mezata götürmek üzere kesim işlemi yapmaya devam ediyor. Türkiye'de en çok yetiştirilen ve ihraç edilen kesme çiçeklerden biri olan karanfilin de açma zamanı, havaların normalden sıcak olması nedeniyle erken geldi. Kokusu seraları dolduran beyaz, pembe ve kırmızı karanfiller, alıcı bekliyor. Çiçek üreticileri, mezatların haftada bir yapılması nedeniyle de işlerinin düştüğünü söylüyor. Urla'da 38 yıldır çiçek üreticiliği yapan Hakkı Çokyaşar (63), "30-40 gün devam edecek çiçek açma dönemimizin, bu yıl verimli geçmesini umuyoruz. Mezat için kesim işlemine devam edip, hazırlık yapıyoruz" dedi.

'BU YIL 25 BİN DAL KARANFİL ÜRETTİK'

Karanfilin en çok tercih edilen kokulu türünü yetiştirdiklerini ve bu yıl 25 bin dal karanfil ürettiklerini anlatan Mustafa Çokyaşar (39) da, "Bizim en çok iş yaptığımız günler özel günler ve bayramlar oluyor. Bu süreçte yasaklı günlere denk geldiği için bir iki gün hareketlenme oldu. Bizim yetiştirdiğimiz karanfil kokusu nedeniyle tercih ediliyor. Karanfilin en çok istediği şey sıcak. Son bir haftadır çiçekler coştu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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