Seralarda üretilen meyve ve sebzelerde pestisit riski

Nüfus ve tüketici talebindeki artış nedeniyle birçok sebze ve meyvenin mevsimi dışında seralarda yetiştirildiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üy. Füsun Zehra Özkan, "Uygun olmayan nem, ısı gibi koşullar özellikle plastik sera ve tünellerde yetiştirilen ürünlerde hastalıkların ortaya çıkışını hızlandırıyor. Üreticiler, hastalıklarla mücadele etmek için çeşitli kimyasallar kullanıyor. Fakat gereksiz ve fazla kullanılan pestisitler hem insan sağlığına hem de çevreye zarar veriyor" dedi.

Örtü altı yetiştiriciliğin hem birim alandan daha yüksek verim alınması hem de iklim kontrollü alanlarda her mevsim yetiştiriciliğe imkan vermesi nedeniyle yapıldığını söyleyen Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üy. Füsun Zehra Özkan, tarımsal ürünlerin mevsimi dışında yetiştirilmesiyle tüketici taleplerinin karşılandığını ayrıca her mevsim taze sebze ve meyveye erişilebilirliğin sağlandığını dile getirdi.

SERALARDA YETİŞTİRİLEN ÜRÜNLERİN DEĞERİ 15 MİLYAR LİRA

Seracılıkta kullanılan bitki koruma ürünleri ve tarımsal ilaçların hem miktar hem de çeşit olarak kontrollü uygulanması gerektiğini vurgulayan Özkan, aksi halde hem çevreye hem de insan sağlığı açısında risk oluşturacağına dikme çekti.

Seralarda genellikle sebzeler, meyveler, kesme çiçekler ve süs bitkilerinin yetiştirildiğini aktaran Özkan, "Miktar olarak baktığımızda örtü altı tarımda yüzde 93 sebze, yüzde 7 meyve ve yüzde 1'inde ise süs bitkileri üretiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 verilerine göre örtü altındaki bitkisel üretim değeri 15 milyar TL civarında" diye konuştu.

GEREKSİZ PESTİSİT VE KİMYASAL KULLANIMINDAN KAÇININ

Ürünlerinde üzerinde kalan ve insan sağlığını tehdit eden pestisitlere karşı uyarılarda bulunan Özkan, "Uygun olmayan nem, ısı gibi koşullar, özellikle plastik sera ve tünellerde yetiştirilen ürünlerde hastalıkların ortaya çıkışını hızlandırırken bu hastalık ve zararlılarla mücadelede de kimyasallar kullanılıyor. Ancak seralar dahil örtü altı yetiştiricilikte, kimyasal kullanımını kontrollü hale getirmek, gereğinden fazla veya uygun olmayan gübre ve pestisit kullanımından kaçınmak ve miktar-tip olarak kimyasal kullanımının kontrollü şartlar altında yürütülmesi, bu alandaki risklerin önlenmesini sağlamaktadır. Gerek miktar gerekse çeşit olarak uygun olmayan kimyasal kullanımı, sağlık risklerinin yanı sıra çevre kirliliği açısından da risk yaratmaktadır."

BAKANLIK TEŞVİK VERİYOR

Örtü altı yetiştiriciliğin daha kontrollü yapılmasının sağlanması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından modern seraların kurulumuna yönelik destek ve teşvikler verildiğini hatırlatan Dr. Füsun Zehra Özkan, "Sertifikalı üretimin yaygın olarak uygulanmaya başlandığı günümüzde 'İyi Tarım', 'Organik Tarım', 'GLOBAL G.A.P' gibi Tarımsal Belgelendirme Programlarının getirmiş olduğu denetim ve kontrol mekanizmaları, kimyasal gübre ve pestisit kaynaklı risklerin minimize edilmesinde büyük öneme sahip" dedi.

"ZORUNLULUK GETİRİLMELİ"

Tarımsal belgelendirme programları uygulamalarının teşvik edilerek yaygınlaştırılması ve hatta bu belgelere zorunluluk getirilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Özkan, "Mevsim dışı üretimde risk oluşturan kimyasal kullanımının kontrol altına alınması ve yetiştiriciliğin bir sistem dahilinde yapılarak, denetim mekanizmasının etkin olarak işletimi büyük yarar sağlayacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destekler de üreticileri, kimyasalların kullanımı hakkında bilinçlendirmeye ve kullanım miktarlarını daha da düşürmeye yönelik önemli bir faktördür" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı