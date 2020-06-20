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Seralarda sezon sonu hazırlıkları başladı

Antalya'da örtü altı sebze üretim sezonunun sonuna yaklaşıldı.

Seralarda sezon sonu hazırlıkları başladı
20.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:08

Antalya'da örtü altı sebze üretim sezonunun sonuna yaklaşıldı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Eylül ayının ilk haftasında başlayan örtü altı sebze üretim sezonunun tamamlanmasına günler kaldı. Seralarındaki domates, salatalık, biber ve kavun gibi ürünleri söken üreticiler Eylül ayında yeniden başlayacak örtü altı sebze üretim sezonu için hazırlık yapmaya başladı. Çiftçiler sera içindeki toprağın yenilenmesi ve dinlenmesi için bir dizi çalışmalar yapıyor.

Ürünler söküldükten sonra seraların içi traktörlerle sürülüyor veya mini askavatör ile toprağı aktarılıyor. Çalışmalar, seralarda yeniden açılacak dizi ve teraslarla dizayn edilmesi ile devam edecek. Yeniden açılan dizilerin üzerine hayvan gübresi atılarak ince plastik naylonla kaplamak kaydıyla solarizasyonu yapılacak. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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