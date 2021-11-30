İNEGÖL, BURSA (İHA) - Seralar lodosla parçalandı

BURSA - Bursa'da 2 gündür etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İnegöl ilçesinde 5 bin dönümlük arazideki seraları, lodos paramparça ederken, zararın 10 milyon civarında olacağı ifade edildi.

İlçenin tümünde etkili olan lodos, Kurşunlu Mahallesinde çilek seralarını yerle bir etti. İnegöl İlçesi Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Satılmış, "Dünden beri etkili olan lodosla birlikte bütün seralarımız heba oldu. Yaklaşık 7 bin dönüm alanın 5 bin dönümü kullanılamaz hale geldi. Bu seralarımızın tamamı bu lodosla birlikte toz duman oldu. Ne naylon kaldı ne demir kaldı. Kurşunlu'da 10 milyon lira zararımız var. Bunun yanı sıra, gece yağmur yağacak ve akabinde 3-5 gün boyunca hava sıcaklığı da düşecek. Aylık yaklaşık 1 milyon lira üretim zararı olacağını düşünüyorum. Kurşunlu'daki çilek üreticileri ciddi bir zarar uğrayacak" dedi.