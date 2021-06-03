Seralar, kuluçkaya yatan kuşlara da yuva oldu
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Seralar, kuluçkaya yatan kuşlara da yuva oldu

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı - Haberler | Güncel

Seralar, kuluçkaya yatan kuşlara da yuva oldu Kuşlar, yavrularını yuva yaptıkları seralarda büyütüyor Seraların içindeki yuvalar çiftçiler tarafından özenle korunuyor Antalya'nın Kumluca İlçesinde, yavrulama dönemine giren kuşlar, seralara girerek, yuva yapıyor.

Seralar, kuluçkaya yatan kuşlara da yuva oldu

Kuşlar, yavrularını yuva yaptıkları seralarda büyütüyor

Seraların içindeki yuvalar çiftçiler tarafından özenle korunuyor

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca İlçesinde, yavrulama dönemine giren kuşlar, seralara girerek, yuva yapıyor. Her yıl aynı dönemde seraları mesken edinen kuşlar yavrularını uçabilecek duruma gelinceye burada büyütüyor. Seralardaki yuvalar, çiftçiler tarafından da özenle korunuyor

Örtü altı sebze üretiminin merkezlerinden Kumluca'da yavrulama dönemi gelen kuşlar, seralara girerek yuva yapıyor. Seralarda yaptıkları yuvalarda kuluçkaya yatan kuşlar, 21 gün sonra civciv çıkarıyor. Yavruların uçma yeteneğini kazanıncaya kadar seralarda kalan yavruları ve anneleri daha sonra seralardan ayrılıyor. Kuşların yuva yaptığını gören sera sahipleri yumurtaların bozulmaması ve yavruların zarar görmemesi için daha dikkatli hareket ediyor. Seralara su verirken yuvaların bulunduğu bölümlerin ıslanmasına dikkat ediyorlar.

Serasının içine kuşlar tarafından yuva yaptığını gördükten sonra serasının içinde daha dikkatli işçilik yapan İrfan Oktay, " Kuşların yuva yaptığını 15 gün önce gördük. Hemen koruma altına aldım. Yavrular üşümesin veya yumurtalar bozulması diye sebzelerin suyunu az verdim. Çünkü bunlar artık bir canlıydı. Seraların içi dışarıdan daha güvenli olduğu için yılanda, yırtıcı kuşlardan korunmak için buraya yuva yapıyorlar. Her sene yuva yapıyorlar. Geçen 3 tane yavru vardı. Bu yıl 6 tane misafirimiz oldu. Zirai ilaç bakımından bu kuşlar da burada yaşayabiliyor. Zaten arılar da çalışıyor. Sebzelerimizi güvenle yiyebilirisiniz. Zehir diye bir şey yok yani. Kuşlar en güvenli yer olduğu için gelip yuvayı burada yapıyorlar. Her yıl gelip seralarımıza yuvalarını yapıp yavrularını büyütüp uçup gidiyorlar" dedi.

Seralar, kuluçkaya yatan kuşlara da yuva oldu
Seralar, kuluçkaya yatan kuşlara da yuva oldu
Seralar, kuluçkaya yatan kuşlara da yuva oldu
Seralar, kuluçkaya yatan kuşlara da yuva oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı

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