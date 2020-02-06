Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu
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Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu

Suriye rejim ordusunun "İdlib Şafağı" operasyonları doğrultusunda Türkiye'nin gözlem noktalarının da bulunduğu Serakib kentini kuşatması sonrası Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu konuları merak edildi. Peki, Serakib nerede?

06.02.2020 15:52 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:53
Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu

Aralık ayından bu yana 'de rejim güçlerinin sürdürdüğü "İdlib Şafağı" operasyonu kapsamında, 'nin Rusya'yla anlaşmalı olarak kurduğu gözlem noktalarının bulunduğu kentini kuşattı. Ülke gündeminde de kendine yer bulan gelişme sonrası Serakib nerede? Serakib haritası ve konumu konuları araştırıldı.

SERAKİB NEREDE?

Sarakib, Suriye'nin kuzeybatısında, idari olarak İdlib'in doğusundaki İdlib Valiliği'ne ait bir şehirdir. Şehir, Suriye İç Savaşı sırasında şehir isyancı güçlere düştü; 2019 itibariyle Tahrir al-Sham tarafından kontrol edilmektedir. Deniz seviyesinden 370 metre yüksekliktedir.

Serakib Rakımı: 370 m

Serakib Nüfusu: 34.231 (2012)

Sarakib

SERAKİB HARİTASI VE KONUMU

Serakib'in Hatay'a uzaklığı: 105 km

Serakib'in Halep'e uzaklığı: 50 km

Serakib'in İdlib'e uzaklığı: 19 km

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