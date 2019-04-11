Seragazı Emisyonları

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2017 yılında 526,3 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin seragazı emisyon istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2017'de toplam sera gazı emisyonu 526,3 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak hesaplandı.

Bu dönemde toplam emisyonlarda CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,2 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 11,9 ile tarımsal faaliyetler, yüzde 3,3 ile atık takip etti.

CO2 eşdeğeri olarak 2017 yılı toplam seragazı emisyonu, 1990 yılına göre yüzde 140,1 artış gösterdi. 1990'da kişi başı karbondioksit eşdeğer emisyonu 4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2017 yılında 6,6 ton/kişi olarak hesaplandı.

CO2 içindeki emisyonlarda en büyük pay enerjinin

2017'de toplam CO2 emisyonlarının yüzde 34'ü elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,3'ü enerjiden, yüzde 13,4'ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,3'ü tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

Metan emisyonlarının yüzde 62,3'ü tarımsal faaliyetlerden, yüzde 21,3'ü atıktan, yüzde 16,4'ü enerjiden ve yüzde 0,03'ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

Diazotmonoksit emisyonlarındaki en büyük payı ise yüzde 71 ile tarımsal faaliyetler oluşturdu. Bunu, yüzde 15,1 ile atık, yüzde 10,7 ile enerji ve yüzde 3,3 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı takip etti.

Kaynak: AA