Seragazı Emisyonları

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2016 yılında 496,1 milyon ton karbondioksit eşdeğeri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin seragazı emisyon istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2016'da toplam sera gazı emisyonu 496,1 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri olarak hesaplandı.

Bu dönemde toplam emisyonlarda CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 72,8 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 11,4 ile tarımsal faaliyetler, yüzde 3,3 ile atık takip etti.

CO2 eşdeğeri olarak 2016 yılı toplam seragazı emisyonu, 1990 yılına göre yüzde 135,4 artış gösterdi. 1990 yılında kişi başı karbondioksit eşdeğer emisyonu 3,8 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2016 yılında 6,3 ton/kişi olarak hesaplandı.

CO2 içindeki emisyonlarda en büyük pay enerjinin

2016'da toplam CO2 emisyonlarının yüzde 33,5'i elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere yüzde 86,1'i enerjiden, yüzde 13,6'sı endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, yüzde 0,3'ü tarımsal faaliyetler ve atıktan kaynaklandı.

Metan emisyonlarının yüzde 55,5'i tarımsal faaliyetlerden, yüzde 25,8'i atıktan, yüzde 18,6'sı enerjiden ve yüzde 0,03'ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandı.

Diazotmonoksit emisyonlarındaki en büyük payı ise yüzde 77,6 ile tarımsal faaliyetler oluşturdu. Bunu, yüzde 12,1 ile enerji, yüzde 6,5 ile atık ve yüzde 3,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı takip etti.