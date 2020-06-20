Serafina mare sezonu açtı Bodrum'da İtalyan lezzetleriyle misafirlerini ağırlayan Serafina Mare, yaz sezonuna merhaba dedi. Bu sezon mekan ve işletme sahibinin Ahmet Karaçöl olduğu restoran, beach ve rezidans olarak hizmet veren tesis, geçen kış İstanbul Kanyon'daki Serafina'da açılan L'Entrecote de Paris'in lezzetlerini de menüye ekledi.

Sağlık Tedbirlerini Ön Planda Tutuyor





Sağlık ve hijyen konusundaki gerekli tedbirlerin alındığı Serafina Mare'de sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere restoran, beach ve rezidansta ortak kullanım alanları düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Misafirlerinin sağlık ve güvenini önemseyen mekan, çalışanlarıda her gün sağlık kontrolünden geçiyor. Restoran ve beach kapasitesini azaltan Serafina Mare'de, masalar ve şezlonglar arası 1,5 metre, bar sandalyeleri arası 1 metre, yan yana sandalyeler arası 60 cm mesafe bırakarak fiziki mesafeyi de koruyor. İtalyan mutfağından en güzel tatları Bodrumlularla buluşturan Serafina Mare, mekana tekne ile VIP ulaşım hizmeti, teknelere yemek servisi gibi hizmetler de sağlıyor.











