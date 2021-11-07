SERADAN 300 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir seradan yaklaşık 300 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde bir seradan kamera kayıt cihazı ve yaklaşık 300 bin liralık 6 sera havalandırma motoru, 15 torba civata, 1 torba kelepçe, 1 torba somun, 2 top sera naylonu, 108 top klips, 10 torba askı bilyesi, 2 su pompası ve sera demirlerinin de aralarında olduğu malzemeler çalındı. Sera sahiplerinin hırsızlık olayını haber vermesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Sera sahiplerinin verdiği ifadeler doğrultusunda çalışma başlatan jandarma dedektifleri, 2 gün boyunca kamera ve PTS kayıtlarından 770 aracı inceleyerek şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasını tespit etti. Yapılan çalışma sonunda kamyonet ve içerisinde bulunan S.K. (27) ve M.E.K. (29) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler jandarmada verdikleri ifadede, daha önceden işyerinde çalıştıklarını, kendilerine herhangi bir ücret ödenmediğini, alacaklarını alamadıkları için sera malzemelerini ve kamera kayıt cihazlarını aldıklarını öne sürdü. Hırsızlık esnasında şüphelilere Afganistan uyruklu 4 kişinin de yardım ettiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan malzemeler sakladıkları yerde bulunarak muhafaza altına alındı. Afganistan uyruklu kişilerin arama çalışması devam ederken, jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.