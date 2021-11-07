SERADAN 300 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SERADAN 300 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir seradan yaklaşık 300 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir seradan yaklaşık 300 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat'ın Yeniköy Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde bir seradan kamera kayıt cihazı ve yaklaşık 300 bin liralık 6 sera havalandırma motoru, 15 torba civata, 1 torba kelepçe, 1 torba somun, 2 top sera naylonu, 108 top klips, 10 torba askı bilyesi, 2 su pompası ve sera demirlerinin de aralarında olduğu malzemeler çalındı. Sera sahiplerinin hırsızlık olayını haber vermesi üzerine Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Sera sahiplerinin verdiği ifadeler doğrultusunda çalışma başlatan jandarma dedektifleri, 2 gün boyunca kamera ve PTS kayıtlarından 770 aracı inceleyerek şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasını tespit etti. Yapılan çalışma sonunda kamyonet ve içerisinde bulunan S.K. (27) ve M.E.K. (29) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler jandarmada verdikleri ifadede, daha önceden işyerinde çalıştıklarını, kendilerine herhangi bir ücret ödenmediğini, alacaklarını alamadıkları için sera malzemelerini ve kamera kayıt cihazlarını aldıklarını öne sürdü. Hırsızlık esnasında şüphelilere Afganistan uyruklu 4 kişinin de yardım ettiği belirlendi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalınan malzemeler sakladıkları yerde bulunarak muhafaza altına alındı. Afganistan uyruklu kişilerin arama çalışması devam ederken, jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

SERADAN 300 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SERADAN 300 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

SERADAN 300 BİN LİRALIK MALZEME ÇALAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Çiçeklerini çalan hırsızlara çağrı yapıp, çay içmeye davet etti

Çiçeklerini çalan hırsızlara çağrı yapıp, çay içmeye davet etti

 Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

Antalya'da tartıştığı kadını öldüren kişi intihara teşebbüs etti

 Evinin bahçesindeki ağaçtan zeytin toplayan adam merdivenle birlikte düşerek feci şekilde öldü

Evinin bahçesindeki ağaçtan zeytin toplayan adam merdivenle birlikte düşerek feci şekilde öldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title