Seradan 300 bin liralık malzeme çalan 2 şüpheli, yakalandı

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde bir seradan yaklaşık 300 bin lira değerinde malzeme çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde önceki gece bir seradan kamera kayıt cihazı ile yaklaşık 300 bin liralık 6 sera havalandırma motoru, 15 torba civata, 1 torba kelepçe, 1 torba somun, 2 top sera naylonu, 108 top klips, 10 torba askı bilyesi, 2 su pompası ve sera demirlerinin de aralarında olduğu malzeme çalındı. Sera sahiplerinin ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Sarılar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışma başlattı.

Afganistan uyruklu kişilerin yakalama çalışmaları sürerken, jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.