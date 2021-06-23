Seradaki yangın güçlükle söndürüldü; işçiler gözyaşı döktü

ANTALYA'da kuru süs bitkilerinin depolandığı serada çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

ANTALYA'da kuru süs bitkilerinin depolandığı serada çıkan yangın güçlükle söndürüldü. Çalışanlardan bazıları, iş yerlerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.

Kepez ilçesi Altınova Düden Mahallesi, Antalya Caddesi'nde, kuru süs bitkileri serasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi çalışanlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangını, güçlükle kontrol altına aldı. Yangının söndürme çalışmalarını izleyen bazı işçiler, gözyaşı döktü.Seradaki süs bitkilerinin zarar gördüğü yanının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları