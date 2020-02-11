Serada yetiştirdiği ürünleri aşevine bağışlıyor

11.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 17:20

Mersin'in Mezitli ilçesinde serada sebze üreten emekli Salman Kalender, 5 yıldır ürünlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Gönüllü Serası'nda üretim yapan Kalender, hasadını yaptığı sebzeleri aşevine ulaştırıyor.

Kalender, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için 5 yıldır üretim yaptığını belirterek, "Ülkesini, kentini seven insanlar üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Benim elimden bu ürünleri üretmek geliyor, onu yapabiliyorum. Başka bir arkadaşımız başka bir üretim yapar ve o ihtiyacı giderir." ifadesini kullandı.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da yaptıkları projelerle gönüllüleri harekete geçirdiklerini belirterek, yaklaşık 4 dönümlük bir alanın Kalender'e tahsis edildiğini aktardı.

Kaynak: AA