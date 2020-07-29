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Serada yetişen ürünler ihtiyaç sahiplerine AŞ oluyor

Safranbolu Belediyesi tarafından kiralanan bahçede kurulan seralarda yetiştirilen sebzeler, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına AŞ olarak gidiyor.

Serada yetişen ürünler ihtiyaç sahiplerine AŞ oluyor
29.07.2020 19:08 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:26

Safranbolu Belediyesi tarafından kiralanan bahçede kurulan seralarda yetiştirilen sebzeler, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına AŞ olarak gidiyor.

Belediye Başkanı Elif Köse'nin tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda bir yıllığına kiralanan bahçede kurulan seralarda, ata tohumlarıyla Safranbolu maniye domatesi, salata, biber, kabak, fasulye ve patlıcan gibi temel gıdalar yetiştirildi. Seralarda yetiştirilen sebzelerle ilk olarak ihtiyaç sahiplerine yapılan yemek yardımının ana maddelerini karşılarken, üretilen ürünlerle de yerli tohum bankası kurulması hedefleniyor. Korona virüs (Covid-19) salgınının bitmesiyle birlikte açılacak kurslarda "tarım okulu" açılarak, tarım yapmak isteyenlere eğitim verilerek doğru tarım yapılması sağlanacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçeyi Kadın Kooperatifi ile birlikte bir yıllığına kiraladıklarını söyledi. Amaçlarının tohum bankası ve tarım okulu kurmak olduğunu ifade eden Köse, "Safranbolu'daki vatandaşlarımızın toprakla buluşmasını sağlamak. Bu bilinci gençlerimize, çocuklarımıza yerleştirmek, üretmenin önemini anlatmak istiyoruz. Belediyeler, belediye başkanları her konuda olduğu gibi tarım konusunda da öncü ve lider olmalı. Bizde bunu misyon olarak aldık, bir karış bile toprağımız boş kalmasın, değerlensin, üretilsin istiyoruz" dedi.

"Dışarıdan sebze almıyoruz"

Projeyle kadınları da istihdam etmek istediklerini bunu da başarmaya başladıklarını aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Kadın Kooperatifimiz ile birlikte ürettiklerimizin satışını yapacağız. Hali hazırda belediyeden sosyal yardım alan vatandaşlarımıza aceze yemeği yapıyoruz. Aceze yemeklerimizin ana maddeleri de burada üretilmiş oluyor. Biz artık dışarıdan sebze almıyoruz. Diktiğimiz domateslerden yakın zamanda salça üretimimize de başlayarak hem konserve hem de yemeklerimizi de burada üretilen domateslerden yararlanarak salça yapmış olacağız. Değerlenmeyen bu topraklarda şuan o kadar bereketli ki kilolarca sebze elde ettik."

Sebzelerin organik bir şekilde üretildiğini vurgulayan Köse, "Kısa zamanda yeni tohumlar alınmaya başlandığında, başka yerlerde tohum bankası olan belediyelerle irtibat halinde olarak burada bir tohum bankası oluşturacağız. Pandemi süreci tamamlandıktan sonra açacağımız kursların başında 'tarım okulu' geliyor. Amacımız, tarım yapmak isteyen ama cesareti olmayan vatandaşlarımıza temelde başlayarak tarımın nasıl yapıldığını öğretmek" diye konuştu.

Seralar arasında çiçek serası da olduğunu belirten Köse, üretilen çiçekleri, park, bahçe ve refüjlerde kullanmaya başladıklarını kaydetti.

Sosyal market açılacak

Başkan Köse, Hayır Çarşısında sosyal market açılacağını vurgulayarak, "Hayır Çarşımız yeni yüzüyle vatandaşlarımızla buluşacak. Lüks bir dükkan havasında. Sosyal markette de satışı yapılacak. Bizi halk kart aracılığıyla paket olarak değil kartlarla gidip sosyal marketlerden ihtiyacı neyse onu alma şansına sahip olacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Ziraat mühendisi Pınar Alazoğlu da nisan ayında fideleri toprakla buluşturduklarını belirtti.

Ata tohumlarının dikildiğini anlatan Alazoğlu, şunları söyledi:

"Diktiğimiz fideler Safranbolu'nun yerli maniyesi bunu da köylülerimizden temin ettik. Bu sene içerisine tohumlarımızı topluyoruz ki, amacımız seneye bizden isteyen köylülerimize tohum dağıtmak. Onun dışında tarım okuluna büyük katkı sağlamak, tarımı öğrenmek isteyen, yanlışları olanlara herkese göstermek. Bütün temel ürünlerimiz var. Bunlar ihtiyaç sahiplerine yemek olarak gidiyor." - KARABÜK

Kaynak: İHA

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