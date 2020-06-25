HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Serada üzüm yetiştirdiler, sezondan önce hasat edildi

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlanan serada topraksız üzüm yetiştiriciliği projesinde bu yıl da hasat yapıldı.

Serada üzüm yetiştirdiler, sezondan önce hasat edildi
25.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:23

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlanan serada topraksız üzüm yetiştiriciliği projesinde bu yıl da hasat yapıldı. Aynı bitkiden haziran ve kasım ayları olmak üzere yılda iki defa ürün alınan projeyle, piyasada üzümün bulunmadığı dönemlerde piyasa üzüm arz edilebilecek.

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve ismini üreticilerin belirlediği Spil Karası üzüm çeşidi, aynı zamanda sera ortamında topraksız olarak da yetiştirildi. 2 yıl önce başlanana serada topraksız üzüm yetiştiriciliği araştırma projesinde bu yıl da hasat yapıldı. Erkenci bir tür olan Spil Karası üzüm çeşidinin serada topraksız ortamda yetiştirilmesiyle aynı bitkiden yılda 2 kez ürün alınabiliyor. Piyasada üzümün bulunmadığı haziran ve kasım aylarında yapılan üzüm hasadıyla piyasaya üzüm arz edilmesi hedefleniyor.

Serada topraksız üzüm hasadına katılan Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, çok önemli bir çalışmaya imza atıldığını belirterek, "Bugün Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsünde yürütülen serada, topraksız tarımda üzüm hasadını gerçekleştirdik. Bağcılık Araştırma Enstitüsünün geliştirdiği Spil Karası çeşidinin hasadını yaptık. Çok değerli bir çalışma olmuş. Manisa tabi üzümün başkenti. Çekirdeksiz Sultani üzüm Manisa'ya tescilli bir üzüm çeşidi ve dünya sofralarında özellikle kuru üzüm olarak kabul görmüş beğenilen ve aranılan bir çeşit" dedi.

Manisa'dan 600 milyon dolarlık kuru ve yaş üzüm ihracatı olduğuna dikkat çeken Öztürk, "Manisa 600 milyon dolarlık kuru ve yaş üzüm ihracat rakamıyla da üzümün ihracatının önemli bir merkezi. Ülkemize döviz girdisi anlamında çok önemli bir katkı sağlayan üründen bahsediyoruz. Manisa'da üzüm ile ilgili tüm çalışmalar anlam buluyor" ifadelerini kullandı.

"Ürünün piyasada olmadığı dönemlerde piyasa üzüm arz edebildik"

Piyasada üzümün olmadığı dönemlerde erkenci hasatla beraber piyasaya üzüm arz ettiklerini belirten Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Spil Karası üzüm çeşidi Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından mezleme ıslahı yoluyla tescillenmiş erkenci bir üzüm çeşidi. Ülkemizde ticari olarak yetiştirilen en erkenci üzüm çeşidine alternatif olarak geliştirdiğimiz bir çeşit. Hem sofralık kalitesi bizim koşullarımıza daha uygun hem de biraz daha erkenci bir çeşidimiz. Bizim amaçlarımızdan birisi de üretim sezonunu açmak. O yüzden erkencilik bizim için önemli kriterlerden birisi. Yürüttüğümüz çalışmanın bu yıl 2. yılı. Kapalı sistem sera içerisinde topraksız tarımda hem yılda bir kez hasat hem de aynı bitkiden yılda iki kez hasadı amaçladık. Geçen yıl ilk verimine göre açıktaki araziye göre avantajlı bir pozisyonda gerçekleştirdik. Hem toplam verim açısından hem de ürünün piyasada olmadığı dönemlerde, erken dönemlerde ve geç dönemlerinde piyasa üzüm arz edebildik. Bu yönleriyle proje şu anda öne çıkıyor. Projemizin henüz 2. yılı olduğu için nihai sonuç için konuşmak biraz erken. Ancak ilk verilerimize göre şu anda piyasada ürün yokken biz piyasaya üzüm arz edebiliyoruz. Yaklaşık 1 aylık bir erkencilik söz konusu" dedi.

Spil Karası üzüm çeşidinin ismini anket yoluyla üreticiler tarafından belirlendiğini belirten Ünal, "5 üzüm çeşidi tescilledik. Bugün hasadını yaptığımız Spil Karası da bunlardan birisi. Hatta ismini de üreticilerimize anket yoluyla sormuştuk. Son olarak ise orta mevsim uluslararası piyasaya daha uygun daha iri tane yapısına sahip sofralık özellikleriyle öne çıkan üzüm çeşitleri geliştirmekti. Bu yönüyle iki çeşidimizi tescilledik. Bunlarda herhangi bir yetiştiricilik uygulaması yapmadan tane ağırlığı 12-13 gramlara varabilen gösterişli çeşitler. İnşallah önümüzdeki günlerde bunları üreticilerimize sunacağız" diye konuştu.

Bu yıl haziran ayında hasat edilen serada topraksız üzümden kasım ayında da hasat yapılması bekleniyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor Ekonomi
Bankalardan sorunlu krediler için önemli hamle! Varlık yönetim şirketi kuruluyor
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor Ekonomi
Sivaslı usta, artık üretimi yapılmayan Osmanlı kehribar tespihini 5 bin liraya satıyor
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor Ekonomi
Evini atölyeye çeviren 6 çocuk annesi, yün yorgan dikerek aile bütçesine katkı sağlıyor
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi Ekonomi
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti Ekonomi
Türkiye'nin geliştirdiği SARB-83 uçak bombası ilklere imza atarak testi geçti
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek Ekonomi
Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
41 yıllık Aras Kargo'yu Avusturyalılar alıyor
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Kendi tasarlayıp ürettiği bisikletlere talep yağıyor! Tek başına fabrika gibi çalışıyor
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Bakan Albayrak: TL'ye güvenen herkes kazanacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Son dakika: AK Parti yeni kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu: Gıdada hile yapanlara ağır cezalar geliyor
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Kıdem tazminatına ilişkin yeni düzenlemede çözüm yolunu bilim kurulu önerecek
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Merkez Bankası piyasaya yaklaşık 9 milyar lira verdi
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,85'ten işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
Türkiye'de bir ilk! Gurbetçi vatandaş kahve ağacı yetiştirip meyvesini üretmeyi başardı
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
1,5 dönümlük tarlasında ejder meyvesi yetiştiren çiftçi, yılda 225 bin TL kazanıyor
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
12 bin liraya aldığı otomobili 90 bin liraya modifiye etti
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Eski paraların değeri dudak uçuklatıyor! D serili 500 TL'ler 5 bin TL'ye satılıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tunç Soyer Murat Kurum Bülent Turan Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Boz Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil Dilan Çiçek Deniz
Spor Alper Ulusoy Yılmaz Vural Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kadın İzmir Ankara Alişan
Şu an buradasınız: Serada üzüm yetiştirdiler, sezondan önce hasat edildi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.6.2020 10:40:58. #1.15#
title