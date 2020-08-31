Serada uyuşturucu üretimine baskın
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Serada uyuşturucu üretimine baskın

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından seraya yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Serada uyuşturucu üretimine baskın
31.08.2020 22:19 | Son Güncelleme: 31.08.2020 22:23

Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından seraya yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerini deşifre etmek, yasa dışı kenevir ekimiyle mücadeleye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Terkehaliller köyünde serada kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi. Yapılan operasyonda O.Y.'nin evinin bahçesinde bulunan seralarda ekili 204 kök kenevir bitkisi, 55 kök genetiğiyle oynanmış skunk ve 10 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Kenevir ve uyuşturucu maddeler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken, şüpheli gözaltına alındı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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