Serada ürettiklerini aşevine bağışlıyor Mersin'in Mezitli ilçesinde serada sebze üreten Salman Kalender, 5 yıldır ürünlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde serada sebze üreten Salman Kalender, 5 yıldır ürünlerini ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Gönüllü Serası'nda üretim yapan Kalender, hasadını yaptığı mevsimlik sebzeleri aşevine ulaştırıyor.

Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Gönüllü Sera'sının aşevinin tamamlayıcısı haline geldiğini, 4 dönümlük bir sera alanını Kalender'e tahsis ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA