Serada kenevir yetiştiriciliğine 3 tutuklama
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Serada kenevir yetiştiriciliğine 3 tutuklama

Serada kenevir yetiştiriciliğine 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, jandarma operasyonunda, seradaki saksılarda kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, jandarma operasyonunda, seradaki saksılarda kenevir yetiştirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü, mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Hilvan ve Suruç ilçelerinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Arama yapılan seralardaki saksılarda yetiştirilen 1188 kök kenevir ile 10 kilo 350 gram esrar, 7 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Kenevir, esrar ve tüfeğe el koyan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Serada kenevir yetiştiriciliğine 3 tutuklama
Serada kenevir yetiştiriciliğine 3 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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