Serada kalp krizi geçirip, öldü

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Ümmühan Ataş (43), domates serasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, Ümmühan Ataş (43), domates serasında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Serik'e bağlı Burmahancı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ümmühan Ataş, sabah saatlerinde seradaki domatesleri kontrol etmek üzere evden çıktı. Ümmühan Ataş, seraya geldikten bir süre sonra yere yığıldı. O sırada serada bulunan komşuları Ataş'ın yanına gelerek durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ümmühan Ataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Ümmühan Ataş'ın cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi'ne konuldu. Yapılan ilk incelemede kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlenen Ataş'ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi ve kesin ölüm sebebinin tespiti için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal Kılınç