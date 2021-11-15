"Seracılıkta Kadın Eli" Projesi Eğitimleri Yeni

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Üniversitemizin proje ortaklarından olduğu Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Tekirdağ KADEM tarafından hazırlanan "Seracılıkta Kadın Eli" isimli projenin ilk etap eğitimleri Meslek Yüksekokulumuz Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Seracılık Programı öğretim elemanları Prof. Dr. Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ ve Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Funda ÖZDÜVEN tarafından verilmiştir.

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