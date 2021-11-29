Seracılıkta Kadın Eli Projesi Eğitimleri Başladı 18-11-2021

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin proje ortaklarından olduğu Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Tekirdağ KADEM tarafından hazırlanan "Seracılıkta Kadın Eli" isimli projenin ilk etap eğitimleri başladı. Eğitimler, Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Seracılık Programı öğretim elemanları Prof. Dr. Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ ve Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Funda ÖZDÜVEN tarafından verildi. Programa katılımın yoğun olduğu görüldü.

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