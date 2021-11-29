Seracılıkta Kadın Eli Projesi Eğitimleri Başladı 18-11-2021 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seracılıkta Kadın Eli Projesi Eğitimleri Başladı 18-11-2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Seracılıkta Kadın Eli Projesi Eğitimleri Başladı 18-11-2021

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin proje ortaklarından olduğu Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Tekirdağ KADEM tarafından hazırlanan "Seracılıkta Kadın Eli" isimli projenin ilk etap eğitimleri başladı.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin proje ortaklarından olduğu Süleymanpaşa Belediyesi, Trakya Kalkınma Ajansı, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü ve Tekirdağ KADEM tarafından hazırlanan "Seracılıkta Kadın Eli" isimli projenin ilk etap eğitimleri başladı. Eğitimler, Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Seracılık Programı öğretim elemanları Prof. Dr. Funda ERYILMAZ AÇIKGÖZ ve Öğretim Görevlisi Dr. Fatma Funda ÖZDÜVEN tarafından verildi. Programa katılımın yoğun olduğu görüldü.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title