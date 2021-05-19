Seracılıkta kadın eli projesi 1. etap başvuruları başladı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kadın istihdamının artması amacıyla hazırlanan Seracılıkta Kadın Eli projesinde başvurular alınmaya başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından kadın istihdamının artması amacıyla hazırlanan Seracılıkta Kadın Eli projesinde başvurular alınmaya başlandı.

Seracılıkta Kadın Eli projesi; Süleymanpaşa Belediyesi, Tekirdağ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü, Süleymanpaşa Kaymakamlığı, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve bir dernek işbirliğiyle gerçekleştiriliyor. Proje, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından da destekleniyor.

Bölgede örnek proje olacak

Alım garantili üretim yaptırılacak olan projede, 60 dönüm alan üzerine kurulan seralarda en az 60 ailenin iş imkanına ulaşması sağlanacak. Tahsis edilecek seraların tüm ekipmanları proje ile temin edilecek ve seracılık konusunda eğitim verilecek. Projede gelir durumu düşük ve ihtiyaç sahibi aileler öncelikli tutulacak. Bölgede ilk olma özelliği taşıyan proje, istihdama sağladığı katkı ile bölgede örnek teşkil edecek.

Başvurular alınmaya başlandı

Seracılıkta Kadın Eli projesinde 1'nci Etap başvuruları 17 Mayıs - 6 Haziran tarihleri arasında Süleymanpaşa Belediyesi internet sitesi üzerinden ve AK Çözüm Merkezi üzerinden alınacak. İnternet ortamından başvuru yapmak isteyenler https://kayit.suleymanpasa.bel.tr/seracilik/ adresini kullanabilirler.

60 aileye katkı sağlayacak

İstihdama katkı sağlayacak olan proje ile ilgili konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Üretmenin ve emeğin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatan Seracılıkta Kadın Eli projemiz ile hemşerilerimiz hem üretecek, hem de bu üretimlerinin bir gelire dönüştüğünü görecekler. Yerli tohumlarımızın hayat bulacağı verimli topraklarımızda yetişecek sebze, meyve ve bitkiler, şehrimizin sosyal ve ekonomik alanda yeni dinamiği olacak. Şehrimizde yaşayan en az 60 ailemizin yararlanacağı seramızda üretilen ürünler, kamu kuruluşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak sağlamasının yanı sıra, dar gelirli vatandaşlarımıza da gelir kaynağı olacak" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı