HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Seracılık Erzincan'da büyüyor

Seracılık Erzincan'da büyüyor
01.05.2020 19:08 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:10

Seracılık Erzincan'da büyüyor Nüfusunun büyük bölümü tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Erzincan'da sebzecilikte gelişiyor.

Seracılık Erzincan'da büyüyor

ERZİNCAN - Nüfusunun büyük bölümü tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Erzincan'da sebzecilikte gelişiyor. Seralarda yetiştirilen tonlarca ürün, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki illere gönderiliyor.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Erzincan'da üretim yapan sera işletmelerinde incelemelerde bulundu. Yeni tarım sezonunun başlaması ile sık sık çiftçilerle üretim sahalarında bir araya gelen Şahin, sera işletmelerini gezerek, görüş alışverişinde bulundu. Erzincan'da seracılığın her geçen gün geliştiğini dile getiren Şahin, seracılığın Erzincan için önemli bir sektör haline geleceğini vurguladı.

Son yıllarda tarıma yatırım yapmak isteyen girişimcilerin öncelikli alanlarından birisi haline gelen seracılık sektörü konusunda farklı projeleri hayata geçirmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü ifade eden Şahin, ileriki süreçte bu alanda önemli adımlar atılacağının müjdesini verdi.

Seracılarla yaptığı görüşmede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin daima yanlarında olacağını söyleyen Şahin, "Tarımsal üretimin artırılması ve çiftçilerimizin daha çok kazanmaları için gayretlerimiz devam edecek." diye konuştu.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan projeler ile sebze üreticiliğine yönlendirilen Erzincan çiftçileri önemli mesafe kat ederek ürettiği domatesle hem kendi bölge ihtiyacını hem de yakın çevresinin ihtiyacını karşılar hale geldi. Artan domates üretimiyle bölgesinde ve yakın çevresinde söz sahibi olan Erzincanlı domates üreticisi seralarında istihdam sağlarken bölge ekonomisine de katkı sağlıyor.

Yazlık ve kışlık olmak üzere üretim yaptıklarını söyleyen sera sahibi Ziraat Mühendisi Fatih Tahtalı ve Emre Tahtalı kardeşler, Erzincan üretimine katkı sunmaktan mutlu olduklarını belirtti. Ziraat Mühendisi olan Fatih Tahtalı, "Kurduğumuz serayla Erzincan üretimine katkı sağlıyoruz. Yaklaşık 9 ay bir üretimimiz oluyor. Yazlık olarak domates ve salatalık, kışlık olarak da kıvırcık ve marul üretimi yapmaktayız." dedi.

Seracılık Erzincan'da büyüyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık Ekonomi
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı Ekonomi
Koronavirüs salgını sürecinde Ankara'da portakal satışı rekor kırdı
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor Ekonomi
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı Ekonomi
Çay işçiliğinin yevmiyesi 200-300 liraya kadar yükselince bahçelerde çalışma talebi çoğaldı
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor Ekonomi
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı Ekonomi
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Yılın ilk çeyreğinde 72,7 tonla en fazla altın alan ülke Türkiye oldu
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Coca Cola, ekonomik kriz nedeniyle Lübnan pazarından çekiliyor
Kütahya'da yetişen vişne 'Şaphane vişnesi' adıyla tescillendi
Kütahya'da yetişen vişne "Şaphane vişnesi" adıyla tescillendi
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
Havacılık devi Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
İBB Halk Ekmek Ramazan pidesini 1 liradan satacak
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Bu hafta borsa ve döviz kazandırdı, altın kaybettirdi
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
Uzun bir aradan sonra 7 liranın üzerine çıkan dolar 7,03'ten işlem görüyor
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
İspanyol hükümeti bu yıl ülke ekonomisinin yüzde 9,2 oranında küçülmesini bekliyor
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
Borsa İstanbul Nisan'da yüzde 12,79 yükselerek son 15 ayın en iyi performansını sergiledi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
Bakan Pakdemirli, elde kalan ürünlerle ilgili çiftçilere ve besicilere müjdeyi verdi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Engin Altay Naci Bostancı Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Pınar Altuğ Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Caner Erkin Lionel Messi Bülent Uygun Burak Yılmaz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Bursa 1 Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Seracılık Erzincan'da büyüyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 20:38:32. #1.15#
title