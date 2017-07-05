Sera Okulları Kapatılıyor

İsviçre'nin en büyük kenti Zürih'te, Sera Vakfı bünyesinde "Sera Schule" adıyla faaliyet gösteren özel okul, ilgisizlikten kapanıyor.



Zürih'te Sera Vakfı bünyesinde "Sera Schule" adıyla faaliyet gösteren özel okulun, ilgisizlikten kapanacağı bildirildi. Blick gazetesinin haberine göre, İsviçre Eğitim Bakanlığı tarafından tanınan Zürih'in Schwamendingen bölgesinde faaliyet gösteren özel okul, diğer kentlerdeki özel okullar gibi ilgisizlikten ve Türk kökenli ailelerin tepkisinden dolayı kapanmak üzere olduğu aktarıldı.



"Türkler çocuklarını okuldan alıyor"



Almanca yayın yapan gazetede, "İsviçre'deki Türkler çocuklarını Gülen okullarından geri alıyor" başlığıyla yayımlanan haberde, Fetullah Gülen'e yakınlığı olduğu iddia edilen özel okulların kepenk kapatmaya başladığının altı çizildi.



Haberde, Türklerin okuldaki çocuklarını geri çekmeye başladığı belirtilerek, "Özel okul kısa bir zaman içinde öğrencilerinin yarısından fazlasını kaybetti ve okulun yıl sonunda kapılarını sonsuza dek kapatması gerekiyor" ifadesi yer aldı.



Yüzlerce velinin çocuklarını İsviçre'de, Fetullah Gülen'e yakınlığı ile bilinen okullarından ve bazı eğitim merkezlerinden geri aldığını yazan gazete, Aarau, St.Gallen, Olten ve Winterthur kentlerindeki bazı kurumların da kapandığını aktardı. - ZÜRİH