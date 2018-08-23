Sera Gölü Odun, Çöp ve Balçıkla Kaplandı

TRABZON'da dün etkili olan sağanak, sele ve heyelana yol açtı. Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü, selde sürüklenen odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatilinde ziyarete gelenler, göldeki manzarayı görünce şaşkınlık yaşadı.

Trabzon'da dün öğle saatlerinde etkili olan sağanağın ardından metrekareye 65 kilogram yağış düştüğü belirlendi. Sele ve heyelana yol açan sağanak sonucu Düzköy ve Akçaabat ilçelerinde yollar kapandı, bazı ev ile iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İki ilçede taşan dereler, önüne kattığını sürükledi. Akçaabat ilçesinde, 1950 yılında meydana gelen heyelanın ardından oluşan ve doğal güzelliğiyle öne çıkan tabiat parkı Sera Gölü de Sera Deresi'ndeki selin sürüklediği odun, çöp ve balçıkla kaplandı. Bayram tatili dolayısıyla gelen ziyaretçiler, göldeki manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Trabzon'a tatile gelen Faruk Bakşı, Sera Gölü'nü görmek için geldiklerini belirterek, "Bize çok güzel bir yer olduğunu söylediler. Biz o yüzden geldik. Böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç beklemiyorduk. Gölün büyük bir kısmı pisliklerle kaplı" dedi.

Gülüş Kantaj ise "Sera Gölü'nü bize 'Mutlaka görün' dediler. Böyle bir manzarayla karşılaşınca şok olduk. Berbat bir durumda, üzüldük tabi. Bu gibi durumların önüne geçmek için setler kurulabilir. Çevremizi de temiz tutmamız lazım, biz çevreyi kirletince bütün pislikler bu şekilde göle giriyor. İnsanlar bu konuda duyarlı olurlarsa daha güzel olur" diye konuştu.

Müslüm Hekim de "Gezmeye gelmiştik ama gördüğümüz manzara bu. Üzüldük" diyerek, gölde önlem alınmasını istedi.

GÖL KIYISINDAKİ DUVAR YIKILMIŞTI

Sera Deresi Vadisi'nde, 1950'de meydana gelen heyelanın ardından oluşan Sera Gölü'ne paralel uzanan kara yolunun genişletilmesi için bölgede perde beton duvar yapımına başlandı. Geçen yılın Temmuz ayında, bölgede göl manzarası olan otelde konaklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, büyük bölümü tamamlanan beton duvarı fark etti. Bakan Soylu, çirkin görüntü oluşturduğunu belirttiği duvarın yıkılması talimatını verdi. Birçok çevrecinin de 'Çin Seddi' benzetmesiyle tepki gösterdiği duvar, 3 ayda yıkıldı. Binlerce turistin ziyaret ettiği kente merkezine 10 kilometrelik uzaklıktaki gölün doğal dokusuna uygun projenin hayata geçirilmesi için de çalışma yapıldı. Göl çevresinde tehlike oluşturan alanlara geleneksel duvar istinat sistemi olan betonarme perde ve taş duvarlara alternatif sistem olan 'GeoArme Geosentetik donatılı duvar' yapıldı. Sona gelinen projede ayrıca 30- 40 santimetre fileli toprakla çalışma da yapılarak, göl çevresi yeşil örtüyle kaplandı. - Trabzon