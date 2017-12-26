Sera Gölü'nde Tepkilere Neden Olan Beton Duvarın Yıkılmasının Ardından Yeni Proje ile İlgili...

Sera Gölü'nde tepkilere neden olan beton duvarın yıkılmasının ardından yeni proje ile ilgili çalışmalara başlandı



TRABZON - Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden biri olma yolunda ilerleyen Sera Gölü'nde tepkilere neden olan beton duvarın yıkılmasının ardından yeni proje ile ilgili çalışmalara başlandı. Yapılan proje ile gölün yol tarafındaki kıyısında yıkılan beton duvarın yerine göl çevresi ile uyumlu ve daha yeşillik bir görüntü oluşturulacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gölün karayolu kenarında yapılan beton duvarın kötü görüntüsü nedeniyle yıkılması talimatını vermesinin ardından beton duvar yıkılarak kötü görüntü ve moloz yığınları temizlenmişti. Beton duvarın yıkıldığı alan için yeni bir proje hazırlandı. Hazırlanan yeni projede yıkılan duvarın bulunduğu alan tamamen toprakla doldurulurken, yeşillendirme çalışmaları başlandı. Bu alan ile göl arasında kalan tahkimatın ise yine doğaya uygun çakıl taşları ile örüleceği kaydedildi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi sınırları içerisinde yer alan Sera Gölü 1950 yılında bölgede yaşanan büyük heyelan sonucu Derecik Deresi'nin önünü yamaçlarından kopan büyük kayaçların vadinin tabanını kapatmasıyla oluştu. Oluşumunu 18 günde tamamladığı belirtilen göl, şimdilerde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerleri arasında yer alıyor. Bölgede gerçekleştirilen "Sera Gölü Tabiat Parkı Peyzaj Uygulaması" projesi ile bölge cazibe merkezi haline getirilmeye çalışılıyor.