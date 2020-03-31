Sera gazı emisyonları Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 520,9 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

Türkiye'de toplam sera gazı emisyonu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 520,9 milyon ton karbondioksit (CO2) eşdeğeri oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılına ilişkin sera gazı emisyonu verilerini açıkladı.

Bu dönemde toplam emisyonlarda CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı yüzde 71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken, bunu sırasıyla yüzde 12,5 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, yüzde 12,5 ile tarımsal faaliyetler, yüzde 3,4 ile atık takip etti.

Kişi başı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılında 4 ton CO2 eşdeğeri olurken, 2017'de 6,5 ton CO2 eşdeğeri ve 2018'de 6,4 ton CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı.

Böylece, 2018'de toplam sera gazı emisyonu bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 520,9 milyon ton CO2 eşdeğeri oldu.

En çok sera gazı emisyonu salımı Çin'den

Dünya Kaynakları Enstitüsü tarafından hesaplanan küresel emisyon verilerine göre, 2016'de en yüksek sera gazı emisyonu salımı yüzde 25,8'lik payla Çin'den geldi. Onu, yüzde 12,8 ile ABD ve yüzde 6,7 ile Hindistan takip etti.

Türkiye ise küresel emisyon salımında yüzde 1'lik payla 17. sırada yer aldı.

Kaynak: AA