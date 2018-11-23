Sera Gazı Düzeyleri Rekor Seviye Yükseldi

– Birleşmiş Milletler'den (BM) bilim insanları son üç milyon yılın en yüksek düzeyine ulaşan sera gazı salınımı konusunda harekete geçmek için fırsatların sona ermek üzere olduğunu söylediler.

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) yıllık bülteninde, atmosferdeki, karbon dioksit, nitroksit ve metan gazı düzeylerinin yükselmeye devam ettiği belirtildi.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, "Dünya en son bu düzeylerde bir karbon dioksit yoğunluğunu en son üç ila beş milyon yıl önce gördü. O dönemde gezegenin ısısı günümüzden iki ila üç derece daha yüksek ve deniz seviyesi 10 ila 20 metre daha yukarıdaydı" dedi.

Bültende, atmosferdeki karbon dioksit oranının sanayi devrimini öncesine göre yüzde 46 arttığına ve bu gazların etkisinin 1990 yılından bu yana yüzde 41 arttığına işaret edildi. - İstanbul